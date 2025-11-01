Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano | collega grave rintracciato autista

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale avvenuto su viale Europa. Un altro agente, Ciro Cozzolino, 38 anni, che era con Scarpati a bordo della volante, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. In un primo momento si era ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive stanno delineando un quadro diverso. Secondo le ultime informazioni, la volante si sarebbe scontrata con una BMW X4, con a bordo sei persone, che, procedendo ad alta velocità, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando l’auto della polizia e facendola ribaltare e precipitare in un fossato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano: collega grave, rintracciato autista

