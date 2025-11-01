Poliziotto muore dopo scontro con Suv nel Napoletano | collega grave conducente in fuga
Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale avvenuto su viale Europa. Lo ha reso noto la Questura di Napoli. Un altro agente, che era con lui a bordo della volante, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata. In un primo momento si era ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive stanno delineando un quadro diverso. Secondo le ultime informazioni, la volante si sarebbe scontrata con una BMW X4 che procedeva ad alta velocità. Il conducente del suv è attualmente in fuga e la polizia indaga per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
