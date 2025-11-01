Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento | la volante si è scontrata con un' altra auto Il collega in pericolo di vita

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La. 🔗 Leggi su Leggo.it

poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento la volante si 232 scontrata con un altra auto il collega in pericolo di vita

Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento: la volante si è scontrata con un'altra auto. Il collega in pericolo di vita

