Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento | la volante si è scontrata con un' altra auto Il collega in pericolo di vita
Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scopri altri approfondimenti
Poliziotto muore nel Napoletano in incidente con la volante, un altro è ferito. Forse stavano effettuando un inseguimento #ANSA - X Vai su X
? Leonardo, poliziotto siciliano morto dopo improvviso malore, stava per diventare papà: i suoi organi salveranno altre vite - Leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/10/leonardo-poliziotto-siciliano-morto-dopo-improvviso-malore-stava-per-diventare-papa-i-s - facebook.com Vai su Facebook
Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento: la volante si è scontrata con un'altra auto. Il collega in pericolo di vita - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Secondo msn.com
Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. ilmessaggero.it scrive
Un poliziotto muore a Torre del Greco in un incidente stradale con la volante - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Segnala msn.com