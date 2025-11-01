Poliziotto morto in un incidente con la volante sulla statale | lascia moglie e tre figli Collega gravissimo

Today.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, popoloso comune della città metropolitana di Napoli, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di stanotte (sabato 1° novembre) sulla strada statale 18 Tirrenia inferiore. Un altro agente è rimasto ferito ed è in gravi condizioni: è stato. 🔗 Leggi su Today.it

