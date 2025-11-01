Poliziotto morto in incidente | il messaggio di Mattarella per Aniello Scarpati
Aniello Scarpati, agente di polizia di 47 anni, è morto a Torre del Greco in seguito a un incidente stradale mentre era in servizio. Da tutto il mondo istituzionale arrivano messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tra questi spicca quello che il Presidente della Repubblica Sergio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabil - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco - Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della polizia di stato Aniello Scarpati ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava all'interno di ... ilmattino.it scrive
Volante si scontra con un’auto nel napoletano, morto un poliziotto - E' di un poliziotto morto e un altro ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco. Da italpress.com
Volante si schianta contro un suv che invade la corsia: morto un poliziotto, grave il collega. Conducente in fuga - Salerno: agente 47enne sbalzato fuori dall'auto di servizio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it