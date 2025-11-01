Poliziotto morto in incidente Giorgia Meloni | Sono addolorata
"Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizo. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell'Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito. Immagini delle telecamere di sorveglianza ed eventuali testi - facebook.com Vai su Facebook
Torre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente Torre del Greco, Suv travolge volante polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Lo riporta ilsussidiario.net
Poliziotto morto a Torre del Greco, Mattarella ai familiari di Aniello Scarpati: «Sono profondamente rattristato». Meloni: «Addolorata» - «Ho appreso la notizia dell'incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, ... Segnala ilmattino.it
Volante si schianta contro un suv che invade la corsia: morto un poliziotto, grave il collega. Conducente in fuga - Salerno: agente 47enne sbalzato fuori dall'auto di servizio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it