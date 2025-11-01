Poliziotto morto arrestato il conducente | omicidio stradale aggravato da uso di droga

È omicidio aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'omesso soccorso la contestazione mossa all'uomo di 28 anni di Torre del Greco individuato dalla polizia come il conducente del Suv Bmw che questa mattina all'alba ha urtato una volante provocando la morte di un assistente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tg2. . Un poliziotto morto e un altro gravemente ferito a #TorredelGreco dopo uno scontro della volante con un suv: il conducente fugge. Altro incidente nel barese, muore un venticinquenne. Al #Tg2Rai ore 13,00 #1novembre - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotto morto a Torre del Greco, arrestato il conducente 28enne del Suv (noleggiato): era in ospedale - Aniello Scarpati, padre, marito e poliziotto, ha perso la vita a 47 anni mentre era in servizio. Riporta msn.com

Torre del Greco, positivo alla cocaina: arrestato l'imprenditore 28enne. Era alla guida del suv coinvolto nell'incidente in cui è morto il poliziotto Scarpati - Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all’agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio ... Come scrive ilgazzettino.it

Torre del Greco, morte poliziotto: arrestato conducente Suv, positivo a test droga - È stato rintracciato all’ospedale Maresca di Torre del Greco l’uomo che gli inquirenti ritengono fosse alla guida del Suv Bmw X4. Secondo ilgiornalelocale.it