Poliziotto morto a Torre del Greco | la ricostruzione di una notte assurda Un arrestato deve rispondere di omicidio stradale
La questura di Napoli nella notte aveva diffuso la notizia della morte a causa di un sinistro stradale di un poliziotto in servizio e del ferimento grave del collega di pattuglia. Con il passare delle ore è emersa la ricostruzione degli investigatori per quanto successo a Torre del Greco. La volante della polizia è stata urtata da una vettura che andava ad altissima velocità ed è finita in un burrone. I due agenti incastrati nel veicolo, il 47enne morto e il 30enne ferito gravemente. All’ospedale di Torre del Greco si è presentato per farsi curare un 28enne. Secondo l’accusa, il guidatore della vettura di grossa cilindrata noleggiata per trascorrere con gli amici Halloween. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Tommaso S., l'imprenditore di 28 anni che era alla guida del Suv che ha causato il gravissimo incidente a Torre del Greco in cui è morto il poliziotto Aniello Scarpati, è stato arrestato. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanz - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torre del Greco, suv si schianta contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui ... Scrive ilmessaggero.it
Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: chi era il 47enne e il cordoglio delle istituzioni - Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: il coraggio quotidiano delle forze dell’ordine e il cordoglio delle istituzioni. Secondo notizie.it
Poliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Riporta today.it