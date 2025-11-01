La questura di Napoli nella notte aveva diffuso la notizia della morte a causa di un sinistro stradale di un poliziotto in servizio e del ferimento grave del collega di pattuglia. Con il passare delle ore è emersa la ricostruzione degli investigatori per quanto successo a Torre del Greco. La volante della polizia è stata urtata da una vettura che andava ad altissima velocità ed è finita in un burrone. I due agenti incastrati nel veicolo, il 47enne morto e il 30enne ferito gravemente. All’ospedale di Torre del Greco si è presentato per farsi curare un 28enne. Secondo l’accusa, il guidatore della vettura di grossa cilindrata noleggiata per trascorrere con gli amici Halloween. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Poliziotto morto a Torre del Greco: la ricostruzione di una notte assurda Un arrestato, deve rispondere di omicidio stradale