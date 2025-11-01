Poliziotto morto a Torre del Greco | la ricostruzione di una notte assurda Un arrestato deve rispondere di omicidio stradale

Noinotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questura di Napoli nella notte aveva diffuso la notizia della morte a causa di un sinistro stradale di un poliziotto in servizio e del ferimento grave del collega di pattuglia. Con il passare delle ore è emersa la ricostruzione degli investigatori per quanto successo a Torre del Greco. La volante della polizia è stata urtata da una vettura che andava ad altissima velocità ed è finita in un burrone. I due agenti incastrati nel veicolo, il 47enne morto e il 30enne ferito gravemente. All’ospedale di Torre del Greco si è presentato per farsi curare un 28enne. Secondo l’accusa, il guidatore della vettura di grossa cilindrata noleggiata per trascorrere con gli amici Halloween. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

poliziotto morto a torre del greco la ricostruzione di una notte assurda un arrestato deve rispondere di omicidio stradale

© Noinotizie.it - Poliziotto morto a Torre del Greco: la ricostruzione di una notte assurda Un arrestato, deve rispondere di omicidio stradale

Argomenti simili trattati di recente

poliziotto morto torre grecoIncidente a Torre del Greco, suv si schianta contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui ... Scrive ilmessaggero.it

Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: chi era il 47enne e il cordoglio delle istituzioni - Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: il coraggio quotidiano delle forze dell’ordine e il cordoglio delle istituzioni. Secondo notizie.it

poliziotto morto torre grecoPoliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Morto Torre Greco