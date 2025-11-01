Poliziotto morto a Torre del Greco arrestato il conducente 28enne del Suv noleggiato | Positivo a test droga

È stato arrestato il 28enne che guidava il suv che ha travolto l'auto della polizia a Torre del Greco, uccidendo Aniello Scarpati, agente che era in servizio. Tutti i sei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Poliziotto morto a Torre del Greco, arrestato il conducente 28enne del Suv (noleggiato): «Positivo a test droga»

