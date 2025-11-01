Poliziotto morto a Torre del Greco arrestato il conducente 28enne del Suv noleggiato | era in ospedale

Leggo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aniello Scarpati, padre, marito e poliziotto, ha perso la vita a 47 anni mentre era in servizio. Insieme a lui, nella volante che si è scontrata frontalmente con un Suv a Torre del Greco,. 🔗 Leggi su Leggo.it

poliziotto morto a torre del greco arrestato il conducente 28enne del suv noleggiato era in ospedale

© Leggo.it - Poliziotto morto a Torre del Greco, arrestato il conducente 28enne del Suv (noleggiato): era in ospedale

Leggi anche questi approfondimenti

Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: chi era il 47enne e il cordoglio delle istituzioni - Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: il coraggio quotidiano delle forze dell’ordine e il cordoglio delle istituzioni. Secondo notizie.it

poliziotto morto torre grecoPoliziotto morto a Torre del Greco, le condizioni dell'altro agente coinvolto nell'incidente: Ciro Cozzolino è in rianimazione - È in rianimazione, intubato ed in ventilazione meccanica con una frattura al bacino e varie contusioni d’organo. Segnala msn.com

poliziotto morto torre grecoPoliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Morto Torre Greco