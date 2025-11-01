Poliziotto morto a Napoli FdI si stringe attorno alle forze dell’ordine e ai familiari della vittima | Il suo sacrificio sia nella memoria di tutti

La drammatica notizia della morte dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, travolto in provincia di Napoli mentre svolgeva il proprio dovere, ha scosso profondamente le istituzioni. E in particolare la classe dirigente di Fratelli d’Italia. Il partito di maggioranza si stringe con commozione attorno alla famiglia dell’agente caduto e all’intera Polizia di Stato, riconoscendo nell’accaduto l’estremo sacrificio che quotidianamente le donne e gli uomini in divisa compiono per la sicurezza della nazione. Le dichiarazioni di ministri e capigruppo, allora, sono un coro unanime di dolore e vicinanza, che sottolinea il coraggio e la dedizione dell’agente Scarpati, la cui missione resterà indelebile nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Poliziotto morto a Napoli, FdI si stringe attorno alle forze dell’ordine e ai familiari della vittima: “Il suo sacrificio sia nella memoria di tutti”

