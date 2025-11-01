Poliziotto morto a bordo del suv anche tre ragazzine di cui due tredicenni I passeggeri recuperati da un’altra auto

A guidare il suv Bmw X4, che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto Aniello Scarpati e il ferimento del collega Ciro Cozzolino, c'era il 28enne Tommaso S. che è stato arrestato. A bordo altre cinque persone: due uomini, un 46enne e 40enne con precedenti di polizia, e tre ragazzine: una 17enne e due tredicenni. Almeno una imparentata con uno degli adulti. Anche il conducente ha precedenti di polizia per porto abusivo di armi e droga. Dopo l'incidente, il gruppo sarebbe stato prelevato da una Fiat 500X rossa, arrivata pochi minuti dopo lo schianto. Nessuno di loro avrebbe chiamato i soccorsi.

