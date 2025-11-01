Polizia Municipale il comandante Paolo Bagnoli va in pensione
Sesto Fiorentino, 1 novembre 2025 – Dopo 41 anni di servizio, 35 dei quali al Comune di Sesto Fiorentino, da oggi scatterà la pensione per il comandante della Polizia municipale Paolo Bagnoli che, due giorni fa, ha festeggiato il traguardo con colleghi e amici. In forza al Corpo di Polizia Municipale di Sesto dal 1984, Bagnoli vi ha svolto tutta la carriera, con una parentesi di sei anni, dal 2001 al 2007, quando è stato chiamato a ricoprire l’incarico di comandante presso il comune di Monteriggioni. A Sesto Fiorentino ha diretto il Comando dal 2014 al 2025. "Ho condiviso con Paolo Bagnoli tutto il mio percorso da sindaco – dice il primo cittadino Lorenzo Falchi – trovando in lui un punto di riferimento fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
