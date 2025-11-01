Polizia Locale | Sequestro di ingente quantitativo di materiale esplosivo in un deposito abusivo della zona industriale

Anteprima24.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha effettuato  una operazione contro la detenzione e la vendita illecita di materiale pericoloso ed esplosivo, sequestrando circa 100 chilogrammi di materiale pirotecnico in un deposito abusivo nella zona industriale. L’intervento, condotta dagli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, si è concentrato nell’area di via Brecce a Sant’Erasmo, nel quartiere di Poggioreale. Il Dettaglio dell’Operazione Gli agenti hanno individuato un vasto piazzale utilizzato come deposito irregolare di materiali di vario genere (scarti di legno, plastica, cartoni), tutti accatastati in totale assenza di misure di sicurezza e in presenza di potenziali fonti di innesco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

polizia locale sequestro di ingente quantitativo di materiale esplosivo in un deposito abusivo della zona industriale

© Anteprima24.it - Polizia Locale: Sequestro di ingente quantitativo di materiale esplosivo in un deposito abusivo della zona industriale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

polizia locale sequestro ingenteMaxi sequestro di droga: 170 chili di stupefacenti in un casale - Gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze ... Come scrive rainews.it

Maxi sequestro di droga a Roma: 175 chili scoperti in un casale - Lo stupefacente nascosto nel salone: trovati 170 chili di cannabis e 5 chili di cocaina, per un valore di mezzo milione di euro ... Da romatoday.it

polizia locale sequestro ingenteSanremo: sequestrate borse e accessori contraffatti per 15.000 euro, arrestato un senegalese vicino a Villa Helios - Nei giorni scorsi, personale dell’unità operativa di Polizia giudiziaria e antiabusivismo commerciale del corpo di Polizia locale di Sanremo ha posto in essere un’attività che ha portato al sequestro ... Come scrive rivieratime.news

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Sequestro Ingente