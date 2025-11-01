Polizia Locale | Sequestro di ingente quantitativo di materiale esplosivo in un deposito abusivo della zona industriale

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha effettuato una operazione contro la detenzione e la vendita illecita di materiale pericoloso ed esplosivo, sequestrando circa 100 chilogrammi di materiale pirotecnico in un deposito abusivo nella zona industriale. L’intervento, condotta dagli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, si è concentrato nell’area di via Brecce a Sant’Erasmo, nel quartiere di Poggioreale. Il Dettaglio dell’Operazione Gli agenti hanno individuato un vasto piazzale utilizzato come deposito irregolare di materiali di vario genere (scarti di legno, plastica, cartoni), tutti accatastati in totale assenza di misure di sicurezza e in presenza di potenziali fonti di innesco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizia Locale: Sequestro di ingente quantitativo di materiale esplosivo in un deposito abusivo della zona industriale

