Polizia in lutto per la morte di Aniello Scarpati | il 47enne lascia moglie e tre figli

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di dolore a Torre del Greco, dove un agente della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, 47 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 2 in viale Europa. Il suo collega, che era alla guida della volante, è rimasto gravemente ferito e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maresca. Secondo quanto fino ad ora ricostruito dagli inquirenti, la volante del Commissariato di Torre del Greco stava percorrendo viale Europa in direzione Valle-monte quando è stata centrata da un Suv Bmw X4 che, provenendo dalla corsia opposta, avrebbe perso il controllo e invaso la carreggiata della pattuglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

