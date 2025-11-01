Polizia in lutto per la morte di Aniello Scarpati | il 47enne lascia moglie e tre figli

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di dolore a Torre del Greco, dove un agente della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, 47 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 2 in viale Europa. Il suo collega, che era alla guida della volante, è rimasto gravemente ferito e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maresca. Secondo quanto fino ad ora ricostruito dagli inquirenti, la volante del Commissariato di Torre del Greco stava percorrendo viale Europa in direzione Valle-monte quando è stata centrata da un Suv Bmw X4 che, provenendo dalla corsia opposta, avrebbe perso il controllo e invaso la carreggiata della pattuglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizia in lutto per la morte di Aniello Scarpati: il 47enne lascia moglie e tre figli

News recenti che potrebbero piacerti

Lutto nel Rione Salicelle di Afragola per la morte di una bimba di 10 mesi. Arriva la Polizia. Sequestrata la salma della piccola per l’autopsia. - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nella polizia municipale: addio a Carmela https://ift.tt/YOtdlL7 - X Vai su X

Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco: lascia una moglie e tre figli - Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, il capo pattuglia della volante della polizia che stanotte ha perso la vita a causa di un violento scontro avvenuto su viale Europa, a Torre ... Da msn.com

Napoli, Suv contro una volante della polizia: morto l’agente Aniello Scarpati. «Non doveva essere in servizio» - Il conducente della Bmw che ha provocato l'incidente si è dato alla fuga ... Lo riporta open.online

Incidente tra suv e volante della polizia a Torre del Greco: morto il capo pattuglia Aniello Scarpati - È scappato rendendosi irreperibile, dopo aver provocato un incidente mortale nel quale ha perso la vita un capo pattuglia nella volante di polizia. Come scrive msn.com