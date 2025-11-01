Politano | Volevamo portare a casa i tre punti ma quando non si può vincere l’importante è non perdere

A Dazn nel post partita della sfida tra il Napoli e il Como hanno parlato Matteo Politano e Vanja Milinkovic Savic Quanto sei stanco? Politano: « Abbastanza oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo incontrato una squadra che sta bene e gioca bene. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti» Hai ottenuto il premio che ti aveva tolto Anguissa a Lecce. Come fai? Milinkovic: «Lì è un attimo in cui decidi e parti da una parte» LEGGI ANCHE: Como-Napoli 0-0, non succede praticamente niente, il Como tiene il pallone ma non tira mai (manco i rigori sa tirare) Com’è in allenamento? Politano: «Si vede dalla statura, non è facile fargli gol, fortunatamente quest’anno è con noi» Che peso date a questo pareggio? Politano: « Noi volevamo portare a casa i tre punti, ma quando non si può vincere l’importante è non perdere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

