Politano e Milinkovic-Savic | Napoli-Como 0-0 punto utile
Pareggio a reti bianche (0-0) al termine di una gara intensa e fisica: occasioni da entrambe le parti, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
NAPOLI-COMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI! NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Caque
#Napoli a Torino senza gli indisponibili Hojlund, McTominay, Lobotka, Rrhamani e Lukaku. Solo panchina per Politano e Buongiorno. XI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; #Lucca.
Milinkovic-Savic para un rigore a Morata, il Napoli si salva contro il Como - Savic, Zufferli assegna il rigore agli ospiti ma il destro di Morata viene parato dal portiere dei partenopei, vero e proprio specialista.
Napoli-Como – Milinkovic-Savic al 26' ha parato un rigore a Morata. Gli azzurri non vanno oltre il pari (0-0) - Non va oltre il pari oggi il Napoli di Conte, bloccato da una squadra ostica 90' + 4' finisce il Napoli
Conte fermato da Fabregas, Milinkovic-Savic para un rigore a Morata: pari Napoli, la Roma sogna il sorpasso - Per gli azzurri primo pareggio interno dopo quattro vittorie di fila in campionato