Il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como, in una sfida tutt’altro che semplice per gli azzurri e ora a un solo punto sopra la Roma. Un match, appunto, complicato per gli azzurri, come sottolineato anche dalle parole di Matteo Politano e Vanja Milinkovic-Savic nel post-partita “Partita dispendiosa”, Politano racconta il match e le parate del suo portiere. Ai microfoni di Dazn, è intervenuto Matteo Politano, raccontando le difficoltà della sfida al Como: “Stanco? Abbastanza, oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo incontrato una squadra in forma e che gioca bene. Hanno grandi giocatori. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti, ma l’importante è aver portato un punto a casa”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Politano e Milinkovic-Savic diretti dopo il Como: “Volevamo vincere”. E il serbo si espone su Lukaku