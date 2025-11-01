Pokrovsk stretta d’acciaio | perché l’assedio russo sul crocevia del Donetsk è il cuore della resistenza ucraina
Ci sono città che diventano più di un nome sulla carta: si trasformano in una domanda che interroga tutti. Pokrovsk è questo. Strade sventrate, palazzi scuri come ferite e una ferrovia che taglia l’Est ucraino. Qui i combattimenti non sono soltanto metri di terreno, ma tempo guadagnato, linee di rifornimento che reggono, vie di fuga . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
OFFENSIVA Donbass, i russi avanzano. Così Putin metterà altri territori sul tavolo della pace In città soldati entrano a Kupyansk e Pokrovsk: si aprono le porte all’avanzata dell’esercito verso Dnipro a ovest Incursioni anche a Sumy di Maurizio Boni* FQ - 26.10 - facebook.com Vai su Facebook