Poker di ori un argento e quattro bronzi per i leoni e le leonesse del karate foggiano

Foggiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend del 18 e 19 ottobre 2025 ha illuminato Roseto degli Abruzzi con performance straordinarie alla Coppa Italia Master di Karate. La squadra dei leoni e delle leonesse ha incantato il pubblico con incontri di tecnica, energia pura e passione che hanno lasciato un segno importante nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

