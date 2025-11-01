Poggio Talks 2025 | Mostro di Firenze Forteto e il caso Ciatti tre giorni dedicati al giornalismo d’inchiesta

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 1 novembre 2025 - Dal 7 al 9 novembre, le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano tornano ad essere il cuore del dibattito civile con la seconda edizione di Poggio Talks, la rassegna che mette al centro il giornalismo d’inchiesta e i grandi casi che hanno segnato la cronaca italiana (e toscana). Il “ Mostro di Firenze ”, il “ Forteto ” e la vicenda di Niccolò Ciatti saranno tra i temi portanti di un programma che, in tre giornate, unirà testimonianze, analisi e memoria collettiva per interrogarsi sul rapporto tra verità, giustizia e informazione. Organizzato dall’associazione Opera Omnia con il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano, Poggio Talks 2025 propone un calendario ricco di incontri, dibattiti e presentazioni a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

poggio talks 2025 mostro di firenze forteto e il caso ciatti tre giorni dedicati al giornalismo d8217inchiesta

© Lanazione.it - Poggio Talks 2025: Mostro di Firenze, Forteto e il caso Ciatti, tre giorni dedicati al giornalismo d’inchiesta

Argomenti simili trattati di recente

Il Mostro di Firenze su Netflix, la serie tv di Sollima esce il 22 ottobre 2025 - Arrivera su Netflix dal 22 ottobre 2025 «Il Mostro», la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, che racconta Il Mostro di Firenze. corrierefiorentino.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poggio Talks 2025 Mostro