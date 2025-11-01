Poggio Talks 2025 | Mostro di Firenze Forteto e il caso Ciatti tre giorni dedicati al giornalismo d’inchiesta
Prato, 1 novembre 2025 - Dal 7 al 9 novembre, le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano tornano ad essere il cuore del dibattito civile con la seconda edizione di Poggio Talks, la rassegna che mette al centro il giornalismo d’inchiesta e i grandi casi che hanno segnato la cronaca italiana (e toscana). Il “ Mostro di Firenze ”, il “ Forteto ” e la vicenda di Niccolò Ciatti saranno tra i temi portanti di un programma che, in tre giornate, unirà testimonianze, analisi e memoria collettiva per interrogarsi sul rapporto tra verità, giustizia e informazione. Organizzato dall’associazione Opera Omnia con il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano, Poggio Talks 2025 propone un calendario ricco di incontri, dibattiti e presentazioni a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
