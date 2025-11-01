Poggio Mirteto evade dai domiciliari | arrestato un 48enne
POGGIO MIRTETO – Evade dai domiciliari e viene arrestato. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni, originario di Roma ma da tempo residente nella Bassa Sabina, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. L’intervento dei militari è scaturito nel corso di un ordinario servizio di pattuglia, volto alla prevenzione e repressione dei reati e alla vigilanza sul rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria. Durante il controllo, i carabinieri, transitando nei pressi dell’abitazione del soggetto, hanno notato la sua presenza in strada, lontano dal domicilio in cui era obbligato a permanere. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
