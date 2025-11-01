Pogba che sfortuna! Infortunio alla caviglia che rinvia ancora il ritorno | oltre due anni senza partite ufficiali! Tutti gli aggiornamenti
Ritorno rinviato per Pogba: infortunio alla caviglia e digiuno di partite che dura da più di due anni. Le ultimissime Paul Pogba dovrà ancora rinviare il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco. Il centrocampista francese, che avrebbe potuto esordire nel match di campionato contro il Paris FC, ha infatti accusato un nuovo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
