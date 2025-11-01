Pogacar festeggiato ad Abu Dhabi | ora è anche una statua d' oro

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione sloveno immortalato nel suo iconico inchino diventa un simbolo celebrativo durante il ritiro della Uae Emirates. La squadra è la migliore al mondo per il terzo anno di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pogacar festeggiato ad abu dhabi ora 232 anche una statua d oro

© Gazzetta.it - Pogacar festeggiato ad Abu Dhabi: ora è anche una statua d'oro

Altri contenuti sullo stesso argomento

pogacar festeggiato abu dhabiTadej Pogacar diventa una statua d’oro a 24 carati da 2 milioni di euro: “Non so se me la merito” - Ad Abu Fhabi è stata svelata la prima statua a dimensioni naturali, dedicata a Tadej Pogacar: in oro massiccio dal valore complessivo di circa 2 milioni ... Segnala fanpage.it

Il team manager della UAE ha spiegato perché Pogacar era così triste negli ultimi giorni al Tour - Tadej Pogacar è un fenomeno, un rullo compressore, una macchina, un cannibale. fanpage.it scrive

pogacar festeggiato abu dhabiPogacar al Giro d'Italia 2026? Arriva l'apertura della UAE Team Emirates-XRG - Il direttore sportivo Matxin parla dei possibili programmi per l'anno prossimo dello sloveno: "Il Tour de France è intoccabile ed è più facile da abbinare alla Corsa Rosa che alla Vuelta" ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pogacar Festeggiato Abu Dhabi