Pm accusa | i giudici vogliono governare
Alcune correnti delle toghe non sono solo sindacati di categoria, ma si muovono da partiti intervenendo su ogni cosa, da Sanremo a Gaza, facendo scelte di campo. Il problema è che poi usano il loro peso per guidare organi e condizionare tutti gli altri magistrati. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
Leonardo La Russa, archiviata l'accusa di violenza sessuale: la decisione dei giudici. Con Tommaso Gilardoni risponderà di revenge porn - facebook.com Vai su Facebook
Usigrai: sindacato assolto dal giudice del lavoro dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero @FnsiSocial - X Vai su X
Garlasco, Pm: "Soldi a ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio", la famiglia: "Falso" - Perquisizioni all'alba, accusa di corruzione in atti giudiziari per l'ex procuratore di Pavia, che nel 2017 chiese l'archiviazione dell'inchiesta su Sempio. Come scrive rainews.it