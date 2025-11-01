Alcune correnti delle toghe non sono solo sindacati di categoria, ma si muovono da partiti intervenendo su ogni cosa, da Sanremo a Gaza, facendo scelte di campo. Il problema è che poi usano il loro peso per guidare organi e condizionare tutti gli altri magistrati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pm accusa: i giudici vogliono governare