Plastica differenziare bene è ancora un problema Hera rilancia la sensibilizzazione

Modenatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La raccolta differenziata nel modenese è in crescita costante e registra ottime percentuali in tutto il territorio gestito da Hera, con una media di circa l’82% nei 32 comuni serviti. Ma serve un’operazione qualità: divulgare sempre di più le informazioni corrette e incrementare i controlli dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

