Pizzo e minacce ai commercianti | 3 rinvii a giudizio

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richieste di soldi a più esercenti, intimidazioni e aggressioni a un dipendente di un locale, oltre a un tentativo di estorsione collegato a un presunto debito di droga. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto il rinvio a giudizio per tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

