Pizzo e minacce ai commercianti | 3 rinvii a giudizio
Richieste di soldi a più esercenti, intimidazioni e aggressioni a un dipendente di un locale, oltre a un tentativo di estorsione collegato a un presunto debito di droga. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto il rinvio a giudizio per tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
In manette un 32enne e un 42enne che, secondo le indagini dei carabinieri, tra il 18 e il 24 scorso si sarebbero recati più volte presso il locale prelevando anche 500 euro https://qds.it/minacce-ascia-pizzo-due-arresti-estorsione-alcamo/?fbclid=IwZXh0bgNhZ - facebook.com Vai su Facebook
Bari, spari contro chi non pagava il pizzo per i botti di Natale: 15 anni al figlio del boss Caldarola - News - X Vai su X
Le minacce con l’ascia per imporre il pizzo, due arrestati per estorsione nel Trapanese - Il provvedimento arriva dopo un’indagine condotta dai militari di Alcamo a seguito di una denuncia presentata dal titolare di un’attività commerciale della città dove i due fermati si sarebbero ... Secondo msn.com