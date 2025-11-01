Pizza piccante | ‘Zio Gigi’ vince il campionato

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto buona da lasciare a bocca aperta. Nella vallata del Foglia, la regina del piccante: la pizzeria ‘Zio Gigi’ di Luigi Capasso e di Loredana Ubaldi ha conquistato il primo posto alla 24esima edizione del campionato mondiale della Pizza piccante, a Scalea in Calabria. Titolari di due locali, uno a Rio Salso e uno a Montecchio, molto amati dai residenti di tutta la vallata del Foglia, dopo aver conquistato nei giorni scorsi il titolo, sono stati premiati ieri dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e dalla vicesindaca di Tavullia Laura Macchini. "Un grande risultato da parte di questi nostri concittadini – hanato Palmiro Ucchielli e Laura Macchini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pizza piccante 8216zio gigi8217 vince il campionato

© Ilrestodelcarlino.it - Pizza piccante: ‘Zio Gigi’ vince il campionato

Leggi anche questi approfondimenti

pizza piccante 8216zio gigi8217Pizza piccante: ‘Zio Gigi’ vince il campionato - Nella vallata del Foglia, la regina del piccante: la pizzeria ‘Zio Gigi’ di Luigi Capasso e di Loredana Ubaldi ha conquistato il primo posto alla 24esima edizione del campionato mondiale della Pizza ... Scrive ilrestodelcarlino.it

pizza piccante 8216zio gigi8217Grande successo per il XXIVCampionato Mondiale di Pizza Piccante. Nella due giorni di Scaleal’evento si storicizza e punta il quarto di Secolo - Archiviata con successo la ventiquattresima edizione della manifestazione internazionale del Movimento Pizzaioli Italiani (MPI). Si legge su ivl24.it

pizza piccante 8216zio gigi8217La Calabria si infiamma: torna il Campionato mondiale di pizza piccante a Scalea - I partecipanti al Campionato arrivano non solo dalle altre regioni italiane, ma anche da Francia, Spagna, Belgio, Albania, Estonia, Bulgaria, dalle isole Canarie e ancora dal Messico, dall'Argentina, ... Come scrive quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Pizza Piccante 8216zio Gigi8217