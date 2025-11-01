Pizza piccante | ‘Zio Gigi’ vince il campionato
Tanto buona da lasciare a bocca aperta. Nella vallata del Foglia, la regina del piccante: la pizzeria ‘Zio Gigi’ di Luigi Capasso e di Loredana Ubaldi ha conquistato il primo posto alla 24esima edizione del campionato mondiale della Pizza piccante, a Scalea in Calabria. Titolari di due locali, uno a Rio Salso e uno a Montecchio, molto amati dai residenti di tutta la vallata del Foglia, dopo aver conquistato nei giorni scorsi il titolo, sono stati premiati ieri dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e dalla vicesindaca di Tavullia Laura Macchini. "Un grande risultato da parte di questi nostri concittadini – hanato Palmiro Ucchielli e Laura Macchini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Premiazioni 24° Campionato Mondiale di Pizza Piccante - Scalea 28/29 ottobre 2025 Guarda su Smart Tv dal canale YouTube https://youtu.be/AzknaQiJbHg?si=A_EwCgH6O9QBKtyW - facebook.com Vai su Facebook
Pizza piccante: ‘Zio Gigi’ vince il campionato - Nella vallata del Foglia, la regina del piccante: la pizzeria ‘Zio Gigi’ di Luigi Capasso e di Loredana Ubaldi ha conquistato il primo posto alla 24esima edizione del campionato mondiale della Pizza ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Grande successo per il XXIVCampionato Mondiale di Pizza Piccante. Nella due giorni di Scaleal’evento si storicizza e punta il quarto di Secolo - Archiviata con successo la ventiquattresima edizione della manifestazione internazionale del Movimento Pizzaioli Italiani (MPI). Si legge su ivl24.it
La Calabria si infiamma: torna il Campionato mondiale di pizza piccante a Scalea - I partecipanti al Campionato arrivano non solo dalle altre regioni italiane, ma anche da Francia, Spagna, Belgio, Albania, Estonia, Bulgaria, dalle isole Canarie e ancora dal Messico, dall'Argentina, ... Come scrive quicosenza.it