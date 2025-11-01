Nuovi loculi al cimitero di Rosciano e, per oggi e domani, bus navetta potenziato per raggiungere il cimitero dell’Ulivo. "Attenzione, cura e decoro dei cimiteri cittadini" è l’impegno con il quale l’amministrazione comunale si appresta ad affrontare la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. "Pensiamo – commenta il sindaco Luca Serfilippi nell’annunciare gli investimenti sui cimiteri cittadini – che la capacità di un’amministrazione comunale si misuri anche sulla sua volontà di dare dignità alla memoria dei propri cari". L’assessore ai Servizi cimiteriali, Mauro Talamelli, ricorda che nei primi 18 mesi di governo della città sono stati stanziati 250 mila euro: "Per manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutti e otto i cimiteri comunali dove sono già stati impiegati 150 mila euro mentre altri 100 mila sono in corso di affidamento: l’obiettivo è garantire sicurezza, decoro e funzionalità in tutti i luoghi della memoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più posti al camposanto. Nuovi loculi a Rosciano