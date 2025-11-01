Sicurezza a Bondeno. "Non bastano le telecamere – dice Marcello Parmeggiani del Pd – serve una svolta per la Polizia Locale. Le misure previste nel Dup sono insufficienti. Per reprimere crimine e degrado servono una sede dignitosa, più organico, dotazioni moderne e controlli amministrativi serrati". Parole che tuonano in questo inizio di campagna elettorale. Si vota a primavera per sindaco e consiglio comunale. Un invito a riflettere: "Il Comune di Bondeno – spiega – deve affrontare un serio problema di sicurezza, non più prorogabile. È il momento di mettere punti fermi sulla gestione della sicurezza pubblica, superando le misure parziali e guardando a un rinnovamento generale e lungimirante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Più mezzi per la Polizia Locale. Insufficienti le misure del Dup"