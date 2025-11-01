Più mezzi per la Polizia Locale Insufficienti le misure del Dup
Sicurezza a Bondeno. "Non bastano le telecamere – dice Marcello Parmeggiani del Pd – serve una svolta per la Polizia Locale. Le misure previste nel Dup sono insufficienti. Per reprimere crimine e degrado servono una sede dignitosa, più organico, dotazioni moderne e controlli amministrativi serrati". Parole che tuonano in questo inizio di campagna elettorale. Si vota a primavera per sindaco e consiglio comunale. Un invito a riflettere: "Il Comune di Bondeno – spiega – deve affrontare un serio problema di sicurezza, non più prorogabile. È il momento di mettere punti fermi sulla gestione della sicurezza pubblica, superando le misure parziali e guardando a un rinnovamento generale e lungimirante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Polizia Locale e Motorizzazione vigilano sulla Statale Sette Bis e sul passaggio di mezzi pesanti - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale, nuovi mezzi. Gli agenti ora dispongono di palmari all’avanguardia - Una polizia locale ad "alto tasso tecnologico" quella tifernate che punta alla digitalizzazione dell’attività del corpo e al rinnovo del parco automezzi. Si legge su lanazione.it
Soldi alla polizia locale per mezzi e dotazioni: "Più efficienti e veloci" - ZELO BUON PERSICO (Lodi) La Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano ha ottenuto, grazie a un progetto presentato dalle amministrazioni comunali consorziate,... Come scrive ilgiorno.it
Bonarcado, nuovi mezzi per Barracelli e Polizia Locale - Un moderno pick up con modulo AIB antincendio, poi una agile Panda 4x4 per le perlustrazioni del territorio comunale per i ranger ... Si legge su unionesarda.it