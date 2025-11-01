Più di 3200 posti di lavoro e 117 milioni di euro generati in Veneto da Coca-Cola
Coca-Cola si conferma una realtà di primo piano per il tessuto economico veneto: prima nel settore delle bibite per impatto economico, così come nell’industria delle bibite e bevande per le ricadute economiche sul territorio.A rilevarlo è lo studio realizzato da SDA Bocconi School of Management. 🔗 Leggi su Veronasera.it
