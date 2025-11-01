Più agenti e assistenti sociali | Vogliamo una città vivibile

Un maggior numero di agenti di polizia locale e di assistenti sociali: è questa la ricetta che i consiglieri comunali di minoranza hanno individuato per affrontare i temi del degrado cittadino. "La città ha bisogno di proposte concrete per tornare ad essere più giusta e più vivibile – afferma il consigliere Andrei Lacanu –. Per questo motivo abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale dedicato a queste problematiche". I gruppi di minoranza - Pd, La Città, Ricominciamo Insieme e Giovani per Abbiategrasso - hanno depositato due mozioni che dovranno essere discusse nel prossimo consiglio, che, a norma di regolamento, il presidente Bottene ha l’obbligo di convocare entro una ventina di giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più agenti e assistenti sociali: "Vogliamo una città vivibile"

