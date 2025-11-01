Piscitelli apre la campagna elettorale con Zinzi e Durigon

Mercoledì 5 novembre alle ore 18.30, presso l'Hotel Royal (ex Jolly) in viale Vittorio Veneto 13 di Caserta, Alfonso Piscitelli aprirà la campagna elettorale alla presenza del Coordinatore regionale Gianpiero Zinzi e del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Casertanews.it

