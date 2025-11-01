Pisa si traveste da Halloween | successo in centro per gli eventiterrificanti

Successo la sera di Halloween per ‘Stregami Pisa' e ‘Wakanda’, due eventi targati Confcommercio Pisa e Comune di Pisa che hanno regalato 'momenti di terrore' per le vie del centro cittadino. Dal pomeriggio fino a notte migliaia di persone e famiglie hanno invaso la città, da Logge di Banchi a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Oggi ho conosciuto Spiderman. Vista la situazione a Pisa, lo proporrò a Conti come Assessore alla Sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Pisa 3-2, festa sugli spalti e sui social: i calciatori celebrano il successo con i tifosi - La squadra di Conte ha messo in campo determinazione e qualità, trovando i gol decisivi nei momenti chiave ... Si legge su ilmattino.it