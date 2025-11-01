Piromane appicca incendio vicino alla stazione
Un piromane vicino alla stazione. Siamo a Tiburtina dove alle 19:00 del pomeriggio di giovedì diverse chiamate giunte al 112 hanno segnalato un uomo che tentava di appiccare un incendio in una piccola area verde nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina, al Nomentano.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
