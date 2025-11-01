Pinamonti altro gol pesante E in trasferta è già il terzo

di Stefano Fogliani SASSUOLO Che, anche a Sassuolo, siano più i detrattori che quelli che riconoscono in lui, come da curriculum, uno dei migliori centravanti della sua leva non ci sono dubbi. Che Andrea Pinamonti, professione centravanti, sia abituato a non guardare troppo quel che si dice di lui è altrettanto noto. Abituato a concentrarsi soprattutto su sé stesso, l’arciere di Cles è prigioniero di quel paradosso che vuole i giocatori ‘importanti’ analizzati con più attenzione, con quel che ne segue anche in termini di giudizi. Ma se il giudizio è quello del campo, e quello dev’essere, non sfugge come il ‘Pina’ il suo lo stia facendo eccome, al centro del tridente, con tre gol all’attivo – due dei quali decisivi – che ne fanno, quanto a numeri, il miglior attaccante del Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pinamonti, altro gol pesante. E in trasferta è già il terzo

