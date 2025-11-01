Arezzo, 1 novembre 2025 –Ecco i primi tre mesi del Corsaro e i suoi ambiziosi progetti futuri. Il Corsaro di Pieve Santo Stefan o, che si chiama così in omaggio a Pier Paolo Pasolini, ha tre nuovi soci onorari: Ivana Ciabatti, Presidente di ItalPreziosi, Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano e la cantautrice Mariella Nava. Cinque invece sono i progetti in cantieri già aperti. Questo il lavoro iniziato dall’Associazione culturale di promozione sociale senza scopo di lucro, fondata da Stefano Mencherini, giornalista e autore indipendente. Due di respiro nazionale: un libro e musical su incidenti e omicidi del lavoro (“Il Pane loro 2, la vendetta”) in scena dal prossimo aprile anche in fabbriche e cantieri edili, scuole ed università, parrocchie e centri di aggregazione non solo giovanile (il libro è in uscita nei prossimi giorni su Amazon). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieve Santo Stefano, i primi tre mesi del Corsaro e i suoi ambiziosi progetti futuri