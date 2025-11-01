Tragedia sfiorata ieri mattina, poco dopo le 8, in via Bersaglieri: il lancio di pietre, scardinate dalle mura medioevali, ha sfiorato una vettura in transito. Sotto choc la conducente dell’auto, una ragazza che è scesa per cercare di capire cosa stesse accadendo. Quattro mattoni erano precipitati, o più probabilmente lanciati, dalla balconata delle ex carceri, il punto più panoramico della città, negli ultimi anni anche imbrattato dai vandali. Salendo sul ballatoio delle mura, ieri mattina, si è scoperto che quei mattoni erano stati letteralmente scardinati, forse con un oggetto contundente, dalla cinta medioevale che circonda la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pietre sulle auto in transito: tragedia sfiorata