Pietre sulle auto in transito | tragedia sfiorata
Tragedia sfiorata ieri mattina, poco dopo le 8, in via Bersaglieri: il lancio di pietre, scardinate dalle mura medioevali, ha sfiorato una vettura in transito. Sotto choc la conducente dell’auto, una ragazza che è scesa per cercare di capire cosa stesse accadendo. Quattro mattoni erano precipitati, o più probabilmente lanciati, dalla balconata delle ex carceri, il punto più panoramico della città, negli ultimi anni anche imbrattato dai vandali. Salendo sul ballatoio delle mura, ieri mattina, si è scoperto che quei mattoni erano stati letteralmente scardinati, forse con un oggetto contundente, dalla cinta medioevale che circonda la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
