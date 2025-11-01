Pietrastornina consiglieri comunali chiedono denuncia contro Alto Calore Servizi SpA

Pietrastornina, 1 novembre 2025 – I consiglieri comunali del gruppo Scegliamo Pietrastornina, Alfonso Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, hanno presentato una richiesta formale al sindaco e al segretario comunale per l’inserimento all’ordine del giorno della prossima seduta del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it