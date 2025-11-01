Piedimonte Etneo | spaccia droga dalla finestra di casa | denunciato un 53enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile – secondo quanto emerso dalle prime indagini – di detenzione di sostanze stupefacenti e di fabbricazione o commercio di materiale esplodente. Il sospettato era sotto osservazione da tempo: i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, situata nel centro del paese etneo. Lo scambio interrotto. Intorno alle 22,30, i Carabinieri hanno sorpreso il 53enne alla finestra della propria casa, intento a parlare con un giovane di 19 anni, anch’egli con precedenti penali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

