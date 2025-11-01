Picchiata nella casa dove fu sbranata Patricia divieto di avvicinamento per il compagno
Due misure cautelari di divieto di avvicinamento a Latina. Sono state eseguite dalla Polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina.Nel primo caso, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo già. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Scappa di casa, 13enne trovata al porto di Ancona. «Picchiata perché vesto all’occidentale». Assolti i genitori bengalesi - facebook.com Vai su Facebook