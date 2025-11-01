Picchiata nella casa dove fu sbranata Patricia divieto di avvicinamento per il compagno

Latinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due misure cautelari di divieto di avvicinamento a Latina. Sono state eseguite dalla Polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina.Nel primo caso, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo già. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

