Piazzapulita Formigli | Con la deriva autoritaria si va in montagna? La surreale risposta di Schlein
Ospite d’onore dell’ultima puntata di “ Piazzapulita ”, il programma d’approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein. Formigli le ha chiesto se c'è un rischio autoritarismo in Italia: “Di fronte al rischio di autoritarismo, ora lo dico metaforicamente, ma si va in montagna, capito? Non è che si sta poi tutti tranquilli, come se niente fosse. Lei pensa che l’Italia stia scivolando verso un regime illiberale, per intendersi come quello dell’amico Orbán?”. Questa la risposta della Schlein: “Orbán è stato qui pochi giorni fa. Mi pare evidente il fascino che questo governo esprime verso quel modello di democrazia illiberale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
