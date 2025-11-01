Piazza Cavour verso la riapertura restyling quasi ultimato

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza Cavour, a breve sarà restituita ai cittadini con un aspetto rinnovato e più funzionale. Oltre il verde, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, realizzati un sistema di irrigazione dedicato e il potenziamento della pubblica illuminazione. In arrivo, poi, gli altri cubetti di porfido. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

piazza cavour verso riaperturaSalerno, piazza Cavour verso la riapertura: ultimi ritocchi prima delle luci - Nuove aiuole, manto asfaltato sistemato, spazi verdi ampliati e un impianto di illuminazione rinnovato: la piazza cambierà immagine in vista dell’imminente avvio della ventesima edizione di Luci ... Scrive infocilento.it

Salerno, sprint riapertura sottopasso e recupero di piazza Cavour - Sarà questo il mese che segna una svolta anche dal punto di vista urbanistico e dei lavori pubblici dopo la “pausa” estiva - Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Cavour Verso Riapertura