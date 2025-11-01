Piazza Cavour verso la riapertura restyling quasi ultimato

Piazza Cavour, a breve sarà restituita ai cittadini con un aspetto rinnovato e più funzionale. Oltre il verde, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, realizzati un sistema di irrigazione dedicato e il potenziamento della pubblica illuminazione. In arrivo, poi, gli altri cubetti di porfido. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

#halloween vibes Venite a trovarci a scandicci piazza Cavour San giusto 14-15-16 a Firenze - facebook.com Vai su Facebook

? Vuoi entrare nei palazzi storici della Banca d’Italia e scoprirne i tesori nascosti? #Bankitalia partecipa alle #GiornateFAI d'Autunno 2025, aprendo al pubblico le Filiali di: Bologna, Piazza Cavour 6 – 11 e 12 ottobre Trieste, Corso Cavour 13 – 18 e 19 ot - X Vai su X

Salerno, piazza Cavour verso la riapertura: ultimi ritocchi prima delle luci - Nuove aiuole, manto asfaltato sistemato, spazi verdi ampliati e un impianto di illuminazione rinnovato: la piazza cambierà immagine in vista dell’imminente avvio della ventesima edizione di Luci ... Scrive infocilento.it

Salerno, sprint riapertura sottopasso e recupero di piazza Cavour - Sarà questo il mese che segna una svolta anche dal punto di vista urbanistico e dei lavori pubblici dopo la “pausa” estiva - Segnala ilmattino.it