La Pianese è attesa dalla difficile trasferta di Pineto. Alle 14,30 al ‘Pavone-Mariani’ si prospetta una sfida insidiosa, contro un avversario estremamente temibile tra le mura amiche, ma che rappresenta anche l’occasione giusta per rilanciare le proprie ambizioni. Ieri alla vigilia della gara, mister Alessandro Birindelli (nella foto) ha analizzato il momento della squadra partendo proprio dalla sfida della scorsa settimana contro il Ravenna, soffermandosi sugli aspetti positivi emersi nonostante il risultato e sulle indicazioni da cui ripartire per affrontare al meglio la trasferta in Abruzzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese, occhio alla ‘trappola Pineto’. Birindelli: "Ci siamo preparati bene"