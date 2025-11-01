Phisikk du role – Giustizia vo ancora cercando Ch’è sì cara

Formiche.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso il capitolo parlamentare della riforma costituzionale della giustizia, con dentro la  vexata quaestio  della separazione delle carriere, adesso prepariamoci a dedicare, per la durata dei mesi che ci divideranno dal referendum, almeno una giaculatoria quotidiana di attenzione allo scontro tra gli “opposti estremismi” nei talk show televisivi, rubacchiando un po’ di spazio agli ultras di Trump e Netanyahu versus Propal e all’estenuante cold case di Garlasco, che pure un pm in mezzo ce lo mette. Cercando, però, di chiarire di che stiamo parlando, partendo da una data importante, il 1989 e dalla riforma del codice di procedura penale. 🔗 Leggi su Formiche.net

phisikk du role 8211 giustizia vo ancora cercando ch8217232 s236 cara

© Formiche.net - Phisikk du role – Giustizia vo ancora cercando. Ch’è sì cara

Scopri altri approfondimenti

phisikk du role 8211Phisikk du role – Professione politico: da Max Weber al Grande Fratello - Tra i grandi maestri dimenticati e le troppe domande che nessuno più fa, c’è un gigante di nome Max Weber che ha praticamente inventato un kit di attrezzi necessari per fare la politica moderna, mentr ... formiche.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Phisikk Du Role 8211