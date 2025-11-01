Phisikk du role – Giustizia vo ancora cercando Ch’è sì cara
Chiuso il capitolo parlamentare della riforma costituzionale della giustizia, con dentro la vexata quaestio della separazione delle carriere, adesso prepariamoci a dedicare, per la durata dei mesi che ci divideranno dal referendum, almeno una giaculatoria quotidiana di attenzione allo scontro tra gli “opposti estremismi” nei talk show televisivi, rubacchiando un po’ di spazio agli ultras di Trump e Netanyahu versus Propal e all’estenuante cold case di Garlasco, che pure un pm in mezzo ce lo mette. Cercando, però, di chiarire di che stiamo parlando, partendo da una data importante, il 1989 e dalla riforma del codice di procedura penale. 🔗 Leggi su Formiche.net
