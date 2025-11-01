Pettinari e Di Pillo aggrediti verbalmente in via Tavo davanti al fortino della droga

Aggressione verbale e intimidatoria nei confronti di Massimiliano Di Pillo e di Domenico Pettinari, consiglieri comunali del gruppo “Pettinari sindaco” il 31 ottobre nel pomeriggio, in via Tavo 229. Come racconta lo stesso Pettinari, i due erano sul posto per una diretta Facebook davanti al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

Il capogruppo della lista Pettinari sindaco al Comune di Pescara, Massimiliano Di Pillo, ha presentato in Consiglio comunale un’interrogazione per chiedere spiegazioni rispetto alla presenza del sindaco Masci, dei consiglieri e delle forze dell’ordine all’intern - facebook.com Vai su Facebook

La denuncia di Pettinari e Di Pillo: "Nuovo fortino della droga al 'Ferruccio' in via Tavo" ift.tt/jVY9JZ3 - X Vai su X

Pescara. Di Pillo e Pettinari aggrediti nel fortino della droga. - Il racconto dei consiglieri: "noi non abbiamo paura" I consiglieri comunali Domenico Pettinari e Massimo nel pomeriggio erano in Via Tavo a Pescara, per un sopralluogo in un condomin ... Lo riporta giornaledimontesilvano.com