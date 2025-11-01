Pettinari e Di Pillo aggrediti verbalmente in via Tavo davanti al fortino della droga

Ilpescara.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione verbale e intimidatoria nei confronti di Massimiliano Di Pillo e di Domenico Pettinari, consiglieri comunali del gruppo “Pettinari sindaco” il 31 ottobre nel pomeriggio, in via Tavo 229. Come racconta lo stesso Pettinari, i due erano sul posto per una diretta Facebook davanti al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pescara. Di Pillo e Pettinari aggrediti nel fortino della droga. - Il racconto dei consiglieri: "noi non abbiamo paura" I consiglieri comunali Domenico Pettinari e Massimo nel pomeriggio erano in Via Tavo a Pescara, per un sopralluogo in un condomin ... Lo riporta giornaledimontesilvano.com

Cerca Video su questo argomento: Pettinari Pillo Aggrediti Verbalmente