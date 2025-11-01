Petizione in Svizzera per vietare simboli religiosi e politici ostentati dai docenti | Preservare il principio di laicità e neutralità confessionale dell’insegnamento pubblico
Una petizione presentata al Gran Consiglio ticinese chiede l'inserimento nella Legge sulla scuola di un divieto esplicito per gli insegnanti di ostentare simboli religiosi e politici vistosi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
In cinque giorni più di 800 persone hanno firmato la petizione contro il campo Sinti a Pavia Est promossa da Matteo Chiù, vice presidente del consiglio comunale ed esponente di Fratelli d’Italia. «I cittadini dell’area di via Saragat dove è prevista la dislocazion - facebook.com Vai su Facebook