Pescara Calcio tra approvazione del bilancio e nuovi soci entro fine 2025
Non solo per le questioni di campo, queste settimane sono fondamentali anche per il futuro del Pescara Calcio. A livello societario sono infatti attese importanti novità, tra il progetto stadio di cui vi abbiamo parlato diffusamente (vedi archivio calcio) e possibili nuovi ingressi nel club entro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
