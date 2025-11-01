Pesca nel Cilento il Gal chiede più aiuti

Tempo di lettura: 2 minuti In crisi il mondo della pesca cilentana, nel Salernitano, dopo la proroga fino al 30 novembre del fermo biologico disposta dal Ministero dell’Agricoltura. La misura, contenuta in un recente decreto ministeriale, prolunga l’interruzione obbligatoria delle attività di pesca, provocando forti proteste tra gli operatori del settore, già alle prese con difficoltà economiche crescenti. A intervenire sulla vicenda è stato il Gal Pesca Magna Graecia, organismo pubblico-privato che riunisce oltre quaranta realtà e dodici porti della costa salernitana, da Agropoli a Sapri. Il presidente del Gal e sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha inviato una comunicazione ufficiale al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, chiedendo un rafforzamento delle misure di sostegno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pesca nel Cilento, il Gal chiede più aiuti

Altre letture consigliate

«L’Unione europea ancora una volta penalizza la pesca italiana» - facebook.com Vai su Facebook

Cilento, fermo pesca fino al 30 novembre: la proposta del Gal Pesca Magna Graecia al Ministro Lollobrigida - Ho proposto con determinazione, scrive il Presidente Rizzo, un incremento del sostegno economico giornaliero e tempi più rapidi per l’erogazione degli aiuti ... infocilento.it scrive

A Maratea incontro tra i Gal di pesca e acquacoltura d'Italia - Tutti i Gal della pesca e dell'acquacoltura d'Italia si incontreranno da domani, mercoledì 24, a 26 settembre a Maratea (Potenza) per discutere di tutela e valorizzazione delle risorse marine, di ... Come scrive ansa.it