Perugiaomicida tentò nascondere tracce

13.05 Il sospetto omicida di Hekuran Cumani, a Perugia,avrebbe tentato di nascondere le tracce del reato liberandosi di alcuni indumenti indossati la notte dell' omicidio e consegnando agli inquirenti un telefono diverso da quello che aveva con sé quella notte, 17-18 ottobre. Si tratta di un 21enne arrestato per l' omicidio del 23enne di Fabriano, ucciso dopo una lite,sul calcio,in un parcheggio in zona universitaria. Le indagini hanno accertato che il 21enne,perugino, girava sempre armato di coltello. Da subito "fortemente indiziato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it